Bus für Senioren in „unerreichbarer Ferne“

Manche Fahrer der Linie 11A seien „eh lieb“, meint Elfriede S. gegenüber der „Krone“. Soll heißen: Sie fahren in Wien-Leopoldstadt knapp genug zur Station „Pensionisten-Wohnhaus Prater“ zu, damit man es mit Rollator in den Bus schafft. Manche Lenker sind aber weniger lieb. Die meisten Bewohner des Pensionistenheims in der Engerthstraße sind auf den Rollator angewiesen - und auf den 11A. Er ist für sie die einzige Verkehrsverbindung zur Außenwelt.