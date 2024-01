Sturz auf Talabfahrt: Bub (12) per Heli ins Spital

Der 12-jährige Urlauber aus Serbien befand sich Donnerstag kurz nach Mittag gerade auf der Talabfahrt, als er mit seinen Skiern aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz kam. Der Bub erlitt dabei schwere Verletzungen, wurde per Ski-Doo in die rund 200 Meter entfernte Talstation gebracht, dort erstversorgt und in Folge mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen.