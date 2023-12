S-Link-Bau: Tourismus fürchtet massive Einbußen

Imlauer wünscht sich Entschädigungsfonds

Schuld an den Einbußen soll der geplante erste Bauabschnitt für den S-Link - die Verlängerung der Lokalbahn - sein. Die dreijährige Bauphase würde die Betriebe entlang der Strecke schädigen, so Studienautor Thomas Reisenzahn: „Die Betriebe können in der Zeit nicht profitabel agieren, es wird zu massivem Mitarbeiterabbau kommen.“