Mautbefreiung als Hoffnung für Stau-Orte

Forderungen bereits an Ministerin gerichtet

Wenn die Autofahrer einmal auf den Landesstraßen sind, können diese auch rechtlich nicht mehr auf die Autobahn geschickt werden, weil diese mautpflichtig ist. Da will Verkehrslandesrat Stefan Schnöll nun ansetzen: Von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und der Autobahngesellschaft Asfinag fordert er genau diese Befreiung – das fordern auch die Stau-Gemeinden – für die A10 zwischen Eben und der Grenze Walserberg ein. Dann könnte das Land per Verordnung Straßen sperren und Fahrzeuge auf die A10 leiten, so Schnöll, der am Mittwoch ein Schreiben mit der Forderung an Gewessler schickte. Er lädt sie ein, sich die Situation am Reisewochenende vor Ort anzuschauen.