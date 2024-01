Trump-Kritiker Christie wirft das Handtuch

Rückzug hilft wohl Haley

Christies Rückzug hilft wahrscheinlich der früheren US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Sie streitet sich mit Floridas erzkonservativem Gouverneur Ron DeSantis um den zweiten Platz hinter Trump (siehe Video zu den Kandidaten und der Kandidatin oben). Die Vorwahlen der Republikanerinnen und Republikaner beginnen am kommenden Montag im US-Bundesstaat Iowa und dauern mehrere Monate. Die Siegerin oder der Sieger tritt dann am 5. November gegen Amtsinhaber Joe Biden von der Demokratischen Partei an.