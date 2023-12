Von Wahlzetteln gestrichen und wieder hinzugefügt

Zur Anwendung von Absatz 3 gibt es keine einheitliche Linie der Bundesstaaten. Das Oberste Gericht von Colorado befand am 19. Dezember, dass Trump einen Aufstand begangen habe und schloss ihn von den Vorwahlen in dem Bundesstaat aus. Auch in Maine wurde er vom Wahlzettel gestrichen - allerdings nur symbolisch. Beide Bundesstaaten haben ihre Entscheidung formell ausgesetzt, da die Fälle wohl vor dem Höchstgericht der USA landen werden. Soll heißen: Trumps Name kann beim Vorwahlkampf seiner Partei angekreuzt werden, die Stimmen aber rückwirkend - je nach Urteil - aberkannt werden.