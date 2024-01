Jugendlicher Straftäter gelobt Besserung

Körperverletzung und falsche Beweisaussage

Weiters wurden dem Angeklagten in der Verhandlung am Mittwoch zwei weitere Straftaten zur Last gelegt - Körperverletzung und falsche Beweisaussage. In Feldkirch hatte das kriminelle Früchtchen einen Busfahrer in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerissen. Das Opfer kam mit Prellungen davon. In einem anderen Fall machte er als Zeuge falsche Angaben bei der Polizei, indem er zu Unrecht behauptete, am Vortag von zwei Männern bestohlen und geschlagen worden zu sein.