Städtischer Platz doppelt so teuer wie privater

Die Wiener ÖVP hat auf diese Diskrepanz und mangelnde Kostentransparenz mehrfach mittels Beschlussanträgen und schriftlichen Anfragen an Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) versucht Licht ins Dunkle zu bringen. In einer Beantwortung auf die Frage nach den „Kosten für städtische und private Kindergartenplätze in Wien“ kündigte Wiederkehr eine solche Kostenberechnung bis Jahresende 2022 an. „Tatsache ist, dass eine transparente Kosten- und Leistungsrechnung bis heute nicht vorliegt und wir nun vom Stadtrechnungshof eine solche erbitten“, sagt Bildungssprecher Harald Zierfuß (ÖVP).