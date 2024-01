Startup aus Grönland verschifft Eis nach Dubai

„Arctic Ice“, so der Name des Startups von Gründer Malik Vahl Rasmussen, wurde bereits 2022 gegründet, lieferte aber erst vor kurzem die ersten Eisblöcke, berichtet der „Guardian“. Das Geschäftsmodell ist im Grunde simpel: In den Fjorden Grönlands wird Eis gesammelt, das dann an exklusive Bars in den Emiraten, etwa in Dubai, verkauft wird, wo es in teuren Cocktails landet. In Grönland ist Gletschereis in Drinks gängige Praxis, bisher wurde es aber nie exportiert.