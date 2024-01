„Ich bin gegen die Wand geklatscht“

Geld allein macht nicht glücklich. So floskelhaft dieses Sprichwort daher fliegt, so nah kommt es immer wieder an die Wahrheit heran. Und so anschaulich wird es, wenn man sich Robert Kratkys neuesten Streich, den Podcast „Kratky sucht das Glück“ anhört - und nun auch als ORF-1-Format (mittwochs, 23 Uhr) ansieht. Darin spricht er mit großen österreichische Namen wie Melissa Naschenweng, Paul Pizzera, Nici Schmidhofer oder Ali Mahlodji über psychische Gesundheit. Offen und ehrlich blickt er mit seinen Gästen in eigene dunkle Momente.