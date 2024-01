KAC und Salzburg zittern sich zum Sieg

Der KAC hat seine erste Tabellenführung seit zweieinhalb Jahren mit einem knappen Erfolg beim HC Innsbruck behauptet. Der Rekordmeister bezwang die Tiroler am Dienstag 3:2. Die Klagenfurter führen die ICE-Liga weiter vor Meister Salzburg an, der im Heimspiel gegen Nachzügler Asiago mit Mühe 3:1 die Oberhand behielt. Der Tabellendritte Fehervar unterlag Bozen daheim hingegen 3:5. Die Vienna Capitals siegten in Villach 4:3, Schlusslicht Graz in Feldkirch 3:1.