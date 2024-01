Niederösterreich verdoppelt seinen Rekord von 2022

Schlusslichter ...

Dann folgen die Waldviertler Bezirke Gmünd (1133) und mit Zwettl der flächenmäßig größte Bezirk Niederösterreichs, der mit 1161 Sonnenkraftwerken auf dem drittletzten Platz rangiert. Gleich darüber liegt Waidhofen an der Thaya mit 1446. Warum das so ist, will man bei Netz NÖ nicht einschätzen – Einschränkungen für Kleinanlagen gäbe es im Waldviertel aber so gut wie keine. „Dort ist der durchschnittliche Stromverbrauch geringer, zudem gibt es dort weniger Einwohner“, deutet ein Experte.