Die Schattenseiten des Sonnenstrom-Booms

Die Produktion von Sonnenstrom boomt aktuell mehr denn je. Allein in Niederösterreich entspricht der PV-Ausbau aus dem letzten Jahr der Leistung von zwei Ybbs-Persenbeug-Kraftwerken. Und heuer dürften noch einmal doppelt so viele neue Anlagen errichtet werden wie 2022. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Während sich die Besitzer in Zeiten hoher Energiekosten selbst mit Gratis-Ökostrom versorgen können, glühen die Stromnetze im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade das blau-gelbe Stromnetz gilt als das am meisten beanspruchte in Österreich, schließlich stehen ein Viertel aller rot-weiß-roten Sonnenkraftwerke – und mehr als die Hälfte aller Windräder – zwischen Enns und Leitha.