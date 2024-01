Fahrplan mit Endziel Nachhaltigkeit

Auch in der Logistik versucht Blum, seinen ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten: Das Unternehmen hat bereits seit 2009 einen eigenen Gleisanschluss, der es ermöglicht, rund 35 Prozent des Liefervolumens klimaschonend per Bahn zu transportieren. Darüber hinaus wird mittlerweile fast die komplette unternehmenseigene Lkw-Flotte mit Biogas betrieben, das aus Lebensmittelabfällen in der Region gewonnen wird.