Mann quälte seine Freundin vor Ermordung tagelang

Ein 30-jähriger Mann tötete im März in Raaba (Bezirk Graz-Umgebung) seine Lebensgefährtin, indem er sich so lange auf den Hals der Steirerin (33) kniete, bis sie qualvoll erstickte. Jetzt wurden bekannt, dass das spätere Mordopfer schon in den Tagen vor der Tat ein Martyrium durchlitt.