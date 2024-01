„Dieser Protest war sicherlich erst der Anfang“

„Wir müssen auf die Straße gehen, damit die Öffentlichkeit auf unsere schwierige Situation aufmerksam wird“, sagt Norbert Eibl (55), der mit seinem Sohn in Gilgenberg einen Milchviehbetrieb mit 200 Rindern betreibt. Aus diesem Grund solidarisiere man sich nun auch mit den Protesten der deutschen Kollegen. „Wir sind am Leistungslimit angelangt, könnten nicht mehr kostendeckend erzeugen, falls auch bei uns Förderungen gekürzt werden“, so Eibl.