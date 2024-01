Nach Machetenangriff: Obduktionsergebnis liegt vor

Im Fall des Mannes, der am Freitag in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) Polizisten mit einer Machete angegriffen haben soll und erschossen wurde, hat dessen Witwe Kritik an der Vorgangsweise der Exekutive geübt. In der „Krone“ erklärte sie, ihr Gatte habe sie nicht bedroht, statt eines Polizeieinsatzes hätte es einen psychiatrischen Notdienst gebraucht.