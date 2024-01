Tourengeher von Lawine erfasst und getötet

Am Mölltaler Gletscher hat sich am Sonntag zwischen dem Gletscher Jet und der Altecklift-Talstation abseits der Pisten ein Schneebrett gelöst. Zwei Skitourengeher wurde von der Lawine mitgerissen. Bei den Männern handelt es sich um zwei Slowaken. „Der 33-Jährige konnte sich aus den Schneemassen befreien, für seinen 40-jährigen Freund kam jede Hilfe zu spät“, schildert Horst Wohlgemuth, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe Spittal an der Drau, den Einsatz am Sonntagnachmittag.