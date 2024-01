Nach Neuschnee herrscht erhebliche Lawinengefahr

Es ist höchst verlockend: Frisch verschneite Berghänge, die nur darauf warten, dass erste Spuren gezogen werden. Doch gerade nach Schneefällen ist Vorsicht geboten und großes Wissen notwendig. Denn die Lawinengefahr ist groß. Vor allem in den Karnischen Alpen, der Glockner- oder Ankogelgruppe, den Gailtaler Alpen, Lienzer Dolomiten oder Kreuzeck- und Schobergruppe oder dem Goldeck sowie in den Karawanken wird die Gefahr als erheblich eingeschätzt. Lawinen oberhalb der Waldgrenze können leicht ausgelöst werden und es ist außerdem mit Triebschneeansammlungen zu rechnen, die sich noch nicht mit dem Altschnee verbunden haben. Auch in den nächsten Tagen soll sich, so die Experten des Kärntner Lawinenwarndienst, die Lage auch nicht ändern.