Hoch „Hannelore“ bringt Sonnenschein ins Land

Etwas Schneefall zum Wochenstart

Am Montag fällt entlang der Nordalpen und im Nordosten zunächst noch ein wenig Schnee, am Nachmittag trocknet es dann aber generell ab. Die Sonne zeigt sich zum Wochenstart nur am Nachmittag am Tiroler Alpenhauptkamm sowie in Osttirol und Kärnten. Die Temperaturen liegen an der Alpennordseite und im Osten zwischen minus 7 und minus 1 Grad, nur im Süden sind noch zarte Plusgrade zu erwarten.