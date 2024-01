Video: Aktivisten von Polizei mit Decken versorgt

In einer Polizeierklärung am Donnerstag hieß es, dass durch den Einsatz der Polizei rasch eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde und die „unangemeldete Versammlung behördlich aufgelöst“ wurde. Die vier Teilnehmer werden, so hieß es damals, bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.