Klimaaktivisten blockierten Straße in Ischgl

Zuletzt sorgten die Aktivisten mit Protestaktionen vor dem Weltcuprennen in Sölden für Aufsehen, als sie die Zufahrt zum Gletscher blockierten. Wochen später, beim Rennen in Gurgl, löste ein Aktivist, der in den Zielraum stürmte und Farbe verteilte, beim Norweger Henrik Kristoffersen einen Wutausbruch aus.