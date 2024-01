Stellantis schließt traditionsreiches Fiat-Werk

Das Werk in Bielsko Biala wird Ende 2024 geschlossen. Ein Teil der 486 entlassenen Mitarbeiter könnten in anderen Stellantis-Werken in Polen, in Tychy oder Skoczow, Arbeit finden. „Das ist die Nachricht, die wir seit Langem befürchtet haben. Wir werden jetzt auch über Abfertigungen verhandeln. Das erste Treffen wird am 9. Jänner stattfinden“, so die Gewerkschafterin.