„Nur-Stromer“ Jeep Avenger kommt als Mild-Hybrid

Zum Jahresende erweitert Jeep das Antriebsportfolio seiner Kleinwagen-Crossover-Baureihe Avenger um den Mildhybrid-Benziner E-Hybrid. In dieser auf Effizienz gebürsteten Variante wird der 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 100 PS von einem 21 kW/29 PS starken E-Motor unterstützt. Kombiniert ist das Motorenduo mit einem elektrifizierten Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. In erster Linie soll die zusätzliche Technik den Verbrauch senken. Laut Jeep wird der CO2-Ausstoß bei 111 bis 114 Gramm pro Kilometer liegen, was einem Spritkonsum von 4,6 bis 4,8 Litern entspricht. Zum Vergleich: Mit dem kürzlich eingeführten Dreizylinder-Benziner ohne E-Unterstützung konsumiert der Avenger 5,6 Liter auf 100 Kilometer.