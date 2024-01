Aus Sorge um den Mann erlitt Gattin Herzinfarkt

Immer wieder bleiben betroffene Menschen vor der Brandruine in der Grazer Sporgasse stehen, sie legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Eine Frau bekreuzigt sich. Andere wiederum wechseln schockiert die Straßenseite oder ziehen ihre Kinder weg: Das Feuerdrama zum Jahreswechsel in der steirischen Landeshauptstadt bewegt die Menschen.