Zahnloser KAC-Krieger kennt keinen Schmerz

Am heutigen Samstag kommt Linz um 14 Uhr zum Spitzenspiel - da wollen sich die Rotjacken (ein Gegentor aus zuletzt drei Partien) zumindest bis zum Abend Platz eins holen: „Das ist sicher ein großes Ziel. Wir müssen defensiv weiter so stabil auftreten - wir sind in Topform und ich will helfen, dass es so weitergeht!“