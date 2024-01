OÖ gibt für Soziales fast eine Milliarde Euro aus

5467 Menschen beziehen in OÖ Sozialhilfe

Einen Fokus will das Sozialressort in diesem Jahr auf die Bezieher von Sozialhilfe legen. Davon gibt es in Oberösterreich aktuell 5467. Davon sind 3121 Menschen österreichische Staatsbürger, 456 EU-Bürger und 1435 asylberechtigt. Der Rest sind Drittstaatsangehörige und Menschen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht.