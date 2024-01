Wie kann ein Böller einen Airbag im Auto auslösen?

Mit Kopfschmerzen und einem kaputten Auto musste Taxifahrer Florian Sattlecker aus Mattighofen ins neue Jahr starten. Wie berichtet, fuhr er mit seinem Auto genau im falschen Moment an einem mitten auf der Straße abgestellten Böller vorbei. Auf Höhe der Fahrertüre ging der Feuerwerkskörper in die Luft, löste in dem Taxi die seitlichen Airbags aus.