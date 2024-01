Puzzles im Test: Finger weg von diesem Produkt

Die Welt der Puzzles hat sich vor allem in den letzten Jahren enorm verändert. Seit John Spilsbury 1776 eine Landkarte auf ein Holzbrett klebte, dieses mit der Laubsäge zerschnitt und die nicht verzahnten Teile als „Lehrmittel zur Erleichterung des Erdkundeunterrichts“ verkaufte, ist viel Karton in den modernen Puzzlefabriken gestanzt worden. In den Anfängen des 20. Jahrhunderts verbreiteten sich Puzzles durch den Beginn der Massenproduktion, mittlerweile sind Sie als Weihnachtsgeschenke ebenso wenig wegzudenken wie als Beschäftigungstherapie für Pensionisten.