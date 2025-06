„Chance sollten wir uns jetzt nicht nehmen lassen“

„Krone“: Herr Schaller, die erste Frage geht an Sie als Sturm-Vizepräsidenten: Sind Sie nach vielen, vielen Jahren voller (wertloser) Stadiongipfel und Gespräche erleichtert, dass nun endlich ein Plan für Liebenau auf dem Tisch liegt?

Peter Schaller: Ja, vor allem, da das Ergebnis der Studie hinsichtlich Planung sehr, sehr gut ist, wenn man sich die Voraussetzungen in Liebenau ansieht. Wir haben jetzt eine brauchbare Grundlage, um weiterzugehen. So weit wie jetzt waren wir noch nie! Es liegt ein aus meiner Sicht tragbares Konzept am Tisch, diese Chance sollten wir uns nicht nehmen lassen.