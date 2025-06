„Zurück zu Optimismus und Ärmel aufkrempeln“

Weiterer Punkt sind verstärkte Leistungsanreize auch für Berufstätige. „Nicht arbeiten muss sich viel mehr niederschlagen, wer länger arbeitet, muss viel mehr profitieren.“ Das Pensionsalter solle schrittweise auf 67 steigen, indem man „z. B. ab 2040 jährlich um 3 Monate später in Pension geht.“ Das müsse sozialverträglich ablaufen, etwa mit Ausnahmen bei schwerer Arbeit bzw. für Frauen. Auch der Föderalismus gehöre neu aufgestellt. „Es geht nicht mehr, für 9 Millionen Leute einen dermaßen großen Verwaltungsapparat zu haben. Die Bundesländer müssen übergreifend zusammenarbeiten, etwa in dem sie sich in drei großen Regionen organisieren.“