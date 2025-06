29-Meter-Hochsitz für Behörden „kein Problem“

Die Bewohner der betroffenen Region staunten im Jänner nicht schlecht, als in einem Waldstück auf der Koralm ein Hochsitz von Tag zu Tag immer noch weiter in die Höhe wuchs. Erst bei 29 Metern war Schluss, womit der Erbauer nach einem Bericht in der „Krone“ sogar international für Schlagzeilen sorgte. „Dieser Jäger sitzt am höchsten“, titelte etwa die „Bild“.