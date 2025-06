Anrainer kämpft seit Jahren um Schrankenanlage

„Hier kommt es mehrmals wöchentlich zu Beinaheunfällen“, sagt Klaus Mikschl (62), Anrainer jenes Bahnübergangs in Ottensheim, an dem Donnerstagabend der sechsjährige Paul vom Zug erfasst und tödlich verletzt wurde. Mikschls Haus steht in der Weingartenstraße, die parallel zu den Gleisen verläuft.