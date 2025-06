Im Bruder-Duell mischt jetzt auch Mama Marquez mit

Was sich liebt, das neckt sich! Das gilt dieser Tage auch für die schnellsten Brüder der Motorsport-Welt. Zwischen Marc und Alex Márquez ist ein regelrechtes Wetteifern um die Gunst von Mama Roser entbrannt, den die beiden Katalanen gekonnt in den sozialen Medien austragen – freilich nicht ganz im Ernst. „Wir machen in unserer Familie dauernd Scherze darüber“, gestand Marc im Vorfeld des MotoGP-Rennens im spanischen Aragon.