Hupkonzerte und Raser rauben Anwohnern Schlaf

Bei Hochzeiten kann es schon einmal laut werden, aber was Anrainer der Schererstraße in Floridsdorf durchleben, ist nicht mehr kleinzureden – wir berichteten in den vergangenen Wochen mehrmals. „Zurzeit finden bis zu fünf Hochzeiten pro Woche im Eventzentrum statt“, beklagt Nina. S., die seit Jahren unter den ausschreitenden Feierlichkeiten leidet.