„Wir wollen in jedem Spiel ein Feuer entfachen!“

„Wir haben an uns selbst die Erwartungshaltung, uns erstmals seit 28 Jahren für eine WM zu qualifizieren.“ Das sagt Ralf Rangnick seit Monaten, eigentlich seit seinem Amtsantritt in Österreich vor drei Jahren. Der Teamchef hat auch seine eigene Vertragsdauer an dieses Ziel gebunden. Das ist sein eigener Anspruch