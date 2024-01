Europäischer Haftbefehl gegen deutsche Millionärin

Wendet sich Blatt für Millionärin?

Als die Kinder in der Obhut der Mutter, auftauchten, schien der Vorfall zunächst keine Konsequenzen für Block zu haben, da die Unternehmerin in Deutschland das Sorgerecht für die Klara und Theodor hat. Ihr Ex-Mann hatte die beiden nach einem gemeinsamen Urlaub nicht mehr zurückgegeben und lebte mit ihnen seit dem in Dänemark. Doch nun könnte sich das Blatt gewendet haben: Wie die „Bild“ berichtete, wurde von den dänischen Behörden ein europäischer Haftbefehl gegen Block ausgestellt und an das Hamburger Landeskriminalamt geschickt.