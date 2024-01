Millionärin könnte eigene Kinder entführt haben

Eine Entführung von zwei Kindern in der Silvesternacht in Dänemark hat für Schlagzeilen gesorgt - nicht zuletzt wegen der prominenten Mutter, der deutschen Millionärin Christina Block. Die Kidnapper hatten ihren Ex-Mann niedergeschlagen und die Kinder in einen Mietwagen gezwungen. Nun gab die Polizei bekannt, dass sich die 13-Jährige und der Zehnjährige bei der Steakhaus-Erbin befinden sollen.