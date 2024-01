Stadtchefin: „Er hat in Grieskirchen dazugehört“

„Er hat einfach dazugehört. Er ist immerzu herummarschiert, war im Ortsbild präsent und vertraut. Ich hab’ gestern erfahren, dass er gestorben ist und war betroffen und schon auch traurig. Wenn ein Mensch, der so zur Region gehört, verstirbt, vermisst man ihn“, sagt die Grieskirchner Bürgermeisterin Maria Pachner (ÖVP) über „Herrn N.“. Unter diesem Namen war Eduard V. (66) weitum bekannt. Nach einem Streit mit Wegweisung und Scheidung vor einigen Jahren wurde er zu einem ewigen Wanderer.



„War immer in Bewegung“

„Er ist im Sommer von 5 Uhr früh bis zehn Uhr abends unterwegs gewesen, war immer in Bewegung, war braun gebrannt und wirkte fit“, erinnert sich ein Grieskirchner Polizist an den Obdachlosen, der freilich niemals wie ein Sandler gewirkt habe, sondern immer verhältnismäßig gepflegt gewesen sei. Er hatte früher gearbeitet, hätte auch eine Pension bekommen, hatte diese aber nie beantragt, weil er vom Staat nichts haben wollte.