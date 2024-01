Leiche eines Obdachlosen wurde aus Fluss geborgen

In Grieskirchen (Oberösterreich) ist am Dienstag eine leblose Person in der Trattnach entdeckt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst standen bei der Bergung im Einsatz. Für die Person kam leider jede Hilfe zu spät. Laut ersten Meldungen dürfte es sich um einen Obdachlosen handeln. Eine Obduktion wurde angeordnet.