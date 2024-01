Sanierungen notwendig: Millionen für den Wohnbau

In Vorbereitung ist ein Wohnbauprojekt in der Grillparzerstraße. Radaelli: „Es gibt grünes Licht von Seiten des Landes. 40 Wohnungen werden gebaut. Wenn alles gut läuft, wird noch heuer Baustart sein.“ Derzeit ist ein Architektenwettbewerb im Laufen. Für die nächsten Jahre soll auch in der Kanaltaler Straße eine moderne Lösung gefunden werden. „Diese Häuser sind ebenso uralt. Was da entstehen könnte, wird noch erarbeitet.“