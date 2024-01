Kind fast ertrunken: Ermittlungen gegen Mutter

Nach Reanimation außer Lebensgefahr

Ein Badegast hatte das Mädchen am Neujahrstag aus einem Babybecken geborgen, in das es zuvor - ohne Schwimmflügel zu tragen - gestürzt war. Ein zufällig anwesender Arzt begann sofort mit der Reanimation. Anschließend flog der Rettungshubschrauber das Baby in die Innsbrucker Klinik, von wo am Dienstag Entwarnung kam: „Das Mädchen befindet sich außer Lebensgefahr“, erklärte eine Sprecherin, es konnte bereits auf die Normalstation verlegt werden.