Kind nach Badeunfall in Tirol außer Lebensgefahr

Wie es genau zum Unfall kam, ist nach wie vor unklar. In einem unbeobachteten Moment in Fügen im Zillertal (Bezirk Schwaz) war das Kind in ein Babybecken gefallen. Das Mädchen wurde von einem Badegast geborgen und von einem zufällig anwesenden Arzt reanimiert. Die Kleine wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.