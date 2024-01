Darum kann Badeunfall mit Baby „jedem passieren“

Am Neujahrstag fiel - wie berichtet - ein zehn Monate alter Säugling in das Babybecken des Hallenbades in Fügen im Zillertal und trieb regungslos im Wasser. Kinderarzt Christian Lechner war zufällig vor Ort und rettete dem kleinen Mädchen das Leben. Mit der „Krone“ spricht er über die dramatischen Szenen und gibt zugleich wertvolle Tipps, wie man sich in derartigen Situationen am besten verhalten soll.