Hund stürzte 70 Meter ab - und wurde gerettet

Eine abgestürzte Hündin ist am Dienstag am Schafberg in St. Gilgen (Flachgau) von einer Feuerwehr-Drohne geortet und in einer aufwendigen Rettungsaktion von Bergrettern aus steilem Felsgelände geborgen worden. Der Boarder Collie einer tschechischen Urlauberfamilie hatte sich am Montagnachmittag oberhalb der Mittelstation von der Leine losgerissen, war über eine 70 Meter hohe Felswand gestürzt und wurde seither vermisst, wie die Salzburger Bergrettung informierte.