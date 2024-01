Trotz Flaute: Wo es derzeit die meisten Jobs gibt

Wer einen Job sucht, hat derzeit in den Branchen Handel, Logistik und Verkehr die besten Einstiegschancen: Laut Wirtschaftsbund-Stellenmonitor werden dort in Summe knapp 35.000 Mitarbeiter benötigt. So sind etwa beim Handelsriesen Spar „laufend um die 1000 bis 1500 freie Stellen in ganz Österreich verfügbar“, sagt Sprecherin Nicole Berkmann. Zudem will Spar heuer 900 Lehrlinge aufnehmen.