7,8% arbeitslos: „Wer Arbeit will, findet sie!“

Laut Arbeitsmarktservice (AMS) sind momentan knapp 400.000 Menschen in Österreich arbeitslos, gleichzeitig sind rund 90.000 Stellen im Land unbesetzt. Doch wie kann man die Arbeitssuchenden wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern? Warum suchen nicht alle Betroffenen aktiv nach einer neuen Stelle? Welche Rolle spielt das AMS dabei? Wir haben uns in der Krone-Community umgehört und die besten Kommentare für Sie zusammengefasst.