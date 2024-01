Israel: Höchstgericht kippt eigene Entmachtung

Netanyahus Beschneidung der Justiz wurde auch in militärischen Kreisen heftig kritisiert. Mehr als 1000 Reserveoffiziere der israelischen Luftwaffe, darunter Piloten, Navigatoren und Spezialkräfte, hatten damals einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie erklärten, dass sie sich nicht zum freiwilligen Reservedienst melden würden, sollte das Gesetz verabschiedet werden.