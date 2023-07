Netanyahu boxte umstrittene Justizreform durch

Autobahn-Blockade, Marsch nach nach Jerusalem

In der Millionenmetropole Tel Aviv am Mittelmeer blockierten Demonstranten am Wochenende zeitweise eine zentrale Autobahn. Auf Bildern war zu sehen, wie auf der Fahrbahn Gegenstände in Brand gesetzt wurden. Auch in anderen Städten störten wütende Demonstranten den Verkehr. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Beamte auf Pferden ein, um die Menge auseinander zu treiben. Vergangene Woche waren Menschen sogar zu einem Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem aufgebrochen. Und die Zahl der Menschen, die teilnehmen, wuchs mit jedem Tag. Waren es zu Beginn der rund 70 Kilometer langen Wanderung noch Hunderte, beteiligten sich am Ende laut Organisatoren mehr als10.000 Demonstranten.