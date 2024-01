Jugendliche sprengten Kastenwagen in die Luft

Eine Polizeistreife wurde am 1. Jänner 2024 um 0.01 Uhr in Wels in die Traunaustraße beordert, da dort ein Kastenwagen durch mehrere Jugendliche schwer beschädigt worden sei. Beim Zufahren der Streifen befanden sich ca. 80 Personen im näheren Umfeld des Ereignisortes, so die Polizei.